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İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını

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Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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