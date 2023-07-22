Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:35 Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bbe92b9e413b60ac00e5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü