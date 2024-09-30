Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iki bina tahliye edildi İstanbul'da iki bina tahliye edildi 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 15:31 İstanbul Fatih'te temel kazısı sırasında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı. Duvarı yıkılan bina tahliye edilirken, yanındaki başka bir apartmanın ise yan yattı; apartmanın duvarında yarıklar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa9a0a3be32522b509e693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı Bir kayıp genç kız daha: Günlerdir haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni İstanbul'da ortalığı birbirine kattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık''