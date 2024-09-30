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  4. İstanbul'da iki bina tahliye edildi

İstanbul'da iki bina tahliye edildi

İstanbul Fatih'te temel kazısı sırasında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı. Duvarı yıkılan bina tahliye edilirken, yanındaki başka bir apartmanın ise yan yattı; apartmanın duvarında yarıklar oluştu.

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