Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi 23 Kasım 2021 Salı Saat: 21:30 İstanbul Kurtuluş'ta hayat pahalılığı ve gelen zamları protesto etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619d3347c0202d2d117dc343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...'' AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı İstanbul’da beklenen yağış başladı Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık''