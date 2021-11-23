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İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi

İstanbul Kurtuluş'ta hayat pahalılığı ve gelen zamları protesto etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti.

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