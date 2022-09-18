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  4. İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı

İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı

İstanbul Eminönü'nde bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

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