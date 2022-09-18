Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 11:35 İstanbul Eminönü'nde bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6326d8487c2df4415b3fa693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi ''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!