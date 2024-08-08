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  4. İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı

İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı

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İstanbul Sarıyer'de yeraltı elektrik kablolarının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

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