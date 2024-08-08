Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 19:51 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:51 İstanbul Sarıyer'de yeraltı elektrik kablolarının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4f7a5e775cd5a6a045ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu