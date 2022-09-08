Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 18:35 İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631a0bb384899427a709f723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da Merve Boluğur'un takipçisine ''bekaret kemerli'' yanıtı olay oldu Hem çalmış hem de ''eşek gibi çalışıyorum'' diye paylaşmış TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz''