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  4. İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar

İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar

İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı.

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