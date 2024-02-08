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  4. İstanbul'da inanılmaz olay! Ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı

İstanbul'da inanılmaz olay! Ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik yaptıran yabancı uyruklu kadın, parayı ödemeden ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı.

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