Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da inanılmaz olay! Ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı İstanbul'da inanılmaz olay! Ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı 08 Şubat 2024 Perşembe Saat: 11:40 İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik yaptıran yabancı uyruklu kadın, parayı ödemeden ameliyat önlüğüyle kaçmaya kalkıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c49398240e9826bd0b8e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı Erdoğan depremzede çocuklara yine para dağıttı 7 ilde 123 insan kaçakçısı yakalandı 33 ilde film gibi operasyon: 147 DEAŞ'lı yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu A Spor spikeri Gaziantep - Fenerbahçe maçında fena yakalandı Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada Ev sahibinden kiracıya tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık Zonguldak'ta yine maden faciası: 1 işçi hayatını kaybetti