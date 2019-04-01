İstanbul’da inanılmaz olay: Bakıma götürülen otobüsten çıktı
01 Nisan 2019 12:15
İstanbul’da inanılmaz olay: Bakıma götürülen otobüsten çıktı
İstanbul’da yurt dışına gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına saklanmak için giren Filistin uyruklu şahıs, motor bölümünde sıkıştı. Filistinli şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Edinilen bilgilere göre, olay, Aksaray’da bulunan Emniyet Otogarı’nda yaşandı. Filistinli Azim Muhammet, saklanmak için Gürcistan’a gideceğini...