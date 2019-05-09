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  3. 09 Mayıs 2019 17:23

İstanbul'da inanılmaz ölüm ! Ölüm onu hiç beklemediği anda yakaladı

İstanbul Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın üzerine devrildi. Talihsiz adam olay yerinde can verdi.

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