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İstanbul'da indirim izdihamı

İstanbul Kağıthane'de bir züccaciye zincirine ait şubede yapılan indirim izdihama neden oldu.

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