Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da indirim izdihamı İstanbul'da indirim izdihamı 29 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 17:15 İstanbul Kağıthane'de bir züccaciye zincirine ait şubede yapılan indirim izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644d268aba269b0a6140ad53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim'' Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı Kırklareli'de fabrika yangını İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu