Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:10 Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 4 kişiye ait iskelet bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6362502ea1ccd42a6a67c94f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı Haliç Tersanesi'nde yangın paniği İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti