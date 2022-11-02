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  4. İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu

İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 4 kişiye ait iskelet bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

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