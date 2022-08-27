Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı 27 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 15:25 İstanbul Arnavutköy'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630a0d2d7537fd488a1979b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi