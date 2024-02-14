Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:00 İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede binaya gelen kuryeler için bina sakinlerinin kullandığı asansör yasağı "insanlık öldü" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc9d5e8085f58f4c0d8773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada ''Tosuncuk''un kara kutusuna tahliye Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini batırdı Çikolata imalathanesinde rezil görüntüler New York'ta son 2 yılın en yoğun kar yağışı