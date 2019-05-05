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ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
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  3. 05 Mayıs 2019 18:02

İstanbul'da intihar eden kadının son andaki kurtuluşu kamerada

Küçükçekmece tren istasyonunda bir kişi, intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayıp son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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