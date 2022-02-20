Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş adamına kanlı infaz İstanbul'da iş adamına kanlı infaz 20 Şubat 2022 Pazar Saat: 12:35 İstanbul Eyüpsultan'da iş adamı Serdar K. (39), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62120b586aaaf3103c5e9013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi AK Partili Kurtulmuş'tan oy oranı açıklaması: ''2023 seçimleri aslanın ağzında'' Dünya, Türk ambulans şoförlerinin bu videosunu konuşuyor TMO önünde ucuz yağ kuyruğu ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü Duruşma salonu karıştı, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını yüzüne fırlattı İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı