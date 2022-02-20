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İstanbul'da iş adamına kanlı infaz

İstanbul Eyüpsultan'da iş adamı Serdar K. (39), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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