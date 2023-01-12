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  4. İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Bağcılar'da iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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