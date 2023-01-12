Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü 12 Ocak 2023 Perşembe Saat: 18:00 İstanbul Bağcılar'da iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c02086c2fa681d6d738b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Snapsave_1b8a57458eaf340d95f9f12f33a32127_720p RTÜK üyesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava Katliam gibi kaza: Araç yayaların arasına daldı: 5 ölü var! Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki... Ölümün kıyısında ATV'de safari! Ölümden döndü Antalya’da hortum dehşeti kamerada Otel yönetimine sinirlenen müşteri, aracıyla lobide drift attı Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti