Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş merkezinde patlama! İstanbul'da iş merkezinde patlama! 19 Mart 2024 Salı Saat: 12:15 İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f957c9308593a8b50fcce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması Bakan duyurdu: 81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek Sağanak sonrası dere taştı; ahırları su bastı Yaşasın! Türkiye'ye geri döndüler! Sosyal medyadaki bu reklam yüzünden dolandırıldı Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil İstanbul'da kabus gibi kaza: Kız çocuğu metrelerce havaya uçtu Türkiye'de ilk ve tek! Mavi Vatan'daki keskin gözümüz: DÜFAS