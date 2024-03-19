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İstanbul'da iş merkezinde patlama!

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı.

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