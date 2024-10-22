Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği 22 Ekim 2024 Salı Saat: 17:55 İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6717bcfaa90523894e05c2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada Öcalan'ı Meclis'e davet eden Bahçeli, attığı ipi unuttu Eski cumhurbaşkanına ''yolsuzluk''tan yaka paça gözaltı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü