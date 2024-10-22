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İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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