Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:15 İstanbul Eminönü'nde 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan iş yerinde hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d98c3cdd47f79430929b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü