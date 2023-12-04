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  4. İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı

İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı

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İstanbul Eminönü'nde 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan iş yerinde hasar oluştu.

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