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İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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