Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 18:40 İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61129de9fd06101efc04e4cb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''