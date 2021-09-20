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İstanbul'da iş yerinde yangın

Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması nedeniyle içeride bulunan 12 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

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