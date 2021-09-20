Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş yerinde yangın İstanbul'da iş yerinde yangın 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 14:00 Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması nedeniyle içeride bulunan 12 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614869da2ef72e168758d55b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri uçuşu İstanbul trafiğinde dehşet! Ucuna bıçak bağlı sopayla saldırdı! Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı