Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın 26 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:46 Esenler Giyimkent'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6086a80731e19a705d4cef0f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vebitcoin'in sahibinin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte! ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! 36 yılda tedirgin eden değişim! Uydu görüntülerine yansıdı Çocuk gelin kavgası kamerada ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! Nihat Hatipoğlu canlı yayında ne diyeceğini bilemedi! Öğretmenin ''yanlış yapmışsın'' dediği resim viral oldu Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu