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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Esenler Giyimkent'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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