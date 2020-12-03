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  3. 03 Aralık 2020 12:30

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

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