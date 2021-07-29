  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da işkenceci babaya meydan dayağı

İstanbul'da işkenceci babaya meydan dayağı

İstanbul Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki çocuğun işkence gördüğü ortaya çıktı. Bebek hastanede tedavi altına alınırken, komşuları işkenceci babayı darbetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ?
Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun
Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı
Seyir halindeki lüks yatta yangın
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi
AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar
İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı
İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz''
Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov