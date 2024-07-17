Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:47 İBB, iş arayan vatandaşlara 3 ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunulduğunu açıkladı. İBB'nin bu hamlesiyle iş arayan vatandaşlar, iş görüşmelerine gidip gelirken toplu ulaşıma para vermeyecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669776fd0f33f0da59021bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü... Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar yıkıldı, evleri su bastı İstanbul'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga 57 ilde operasyon düğmesine basıldı: Yüzlerce gözaltı var Bayburtta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı Karadeniz'de heyelan anı kamerada: Kayalar evlerin üstüne uçtu