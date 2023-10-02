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  4. İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı

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İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesinin istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.

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