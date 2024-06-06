Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 16:10 Güncelleme: 06 Haziran 2024 Perşembe 16:10 İstanbul Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından olay yerindeki bir bina boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6661b54ddd6193e6740256c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı