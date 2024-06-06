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  4. İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi

İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi

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İstanbul Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından olay yerindeki bir bina boşaltıldı.

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