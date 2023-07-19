Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 15:35 Güncelleme: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:35 İstanbul Pendik'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının takla atması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b7d88e548d0100491d1df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak Manisa'da orman yangını Zemzem suyunu mikroskopla inceledi; sonuç çok şaşırttı! İstanbul'da dehşet! Suriyeli kız çocuğu kendisini camdan attı Erdoğan'ın Körfez turunda dikkat çeken anlar! Oğlunu Suudi prensle tanıştırdı Aşiretlerin düğününde takı şov! Gelin ve damat ayakta duramadı 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi İsrail’de on binlerce kişi sokağa indi İmamoğlu açıkladı: Toplu taşıma fiyatları değişecek