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  4. İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!

İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!

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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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