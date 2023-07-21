İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Bu rakam, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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