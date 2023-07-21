  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü

İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü

Güncelleme:

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Bu rakam, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yine bir vurguncu müteahhit skandalı: Aynı evi birden fazla kişiye satmış!
İstanbul'a 200 yeni metrobüs geliyor
Canlı yayında gazeteci ve eski bakan birbirine girdi
Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın dudak dudağa aşk sahnesi olay oldu
İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var
TEM'deki yol çalışması TEM'i de D-100'ü de kilitledi
Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı!
Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı
Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi