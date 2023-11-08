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  4. İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor

İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor

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İstanbul'da sonbahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 16'ya gerileyince baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi

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