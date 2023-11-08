Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 08 Kasım 2023 Çarşamba 14:10 İstanbul'da sonbahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 16'ya gerileyince baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b6ca7dad98159a268ac23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Enkazlar onun üretim alanı oldu AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı Karadeniz'in kadın reisleri iş başında