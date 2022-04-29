  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu

İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu

İstanbul Tuzla'da bir kuaföre düzenlene baskında, iş yerinin içinden, yasa dışı göçmenlerin barındığı eve geçen gizli geçit bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İnfial yaratan bu video apar topar sildiler!
AK Parti'de ''Gül'' rahatsızlığı: ''Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun''
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı
MHP'de Gezi depremi! ''Bahçeli'nin talimatıyla gidip, hükümet istifa dedik''
Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı
Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar
Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi''
Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon