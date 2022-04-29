İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu

Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı

Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi''

Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu!