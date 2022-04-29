Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 09:10 İstanbul Tuzla'da bir kuaföre düzenlene baskında, iş yerinin içinden, yasa dışı göçmenlerin barındığı eve geçen gizli geçit bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626b814e21cc783468261b67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnfial yaratan bu video apar topar sildiler! AK Parti'de ''Gül'' rahatsızlığı: ''Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun'' Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı MHP'de Gezi depremi! ''Bahçeli'nin talimatıyla gidip, hükümet istifa dedik'' Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon