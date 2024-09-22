Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 11:35 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 11:35 İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada yapılan kaçak katın üzerine bir kat daha çıkılması görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efd6e3f52aad3c860583a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım