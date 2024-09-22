İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada yapılan kaçak katın üzerine bir kat daha çıkılması görenleri hayrete düşürdü.

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