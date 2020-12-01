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  3. 01 Aralık 2020 10:03

İstanbul'da kaçak koronavirüs partisine baskın!

İstanbul Beyoğlu'nda coronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi.

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