İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü

Eyüpsultan - Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı yaptığı manevrayla önledi.kaydedildi.

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