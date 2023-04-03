Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:05 Eyüpsultan - Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı yaptığı manevrayla önledi.kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642a5e902fae5604a368e183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 turunu muhalefet kazandı Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog TRT canlı yayınında ilginç anlar