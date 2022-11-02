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  4. İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi

İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi

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İstanbul Bağcılar'da bir kişi, eşini uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası evden ayrılmayan zanlı gözaltına alındı.

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