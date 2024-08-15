Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadın hostes ile taksici kavgası kamerada İstanbul'da kadın hostes ile taksici kavgası kamerada 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:36 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:37 Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye binen bir hostes ile taksi sürücüsü arasında ücret nedeniyle çıkan tartışma saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdda64f52214d55f0b31e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif...