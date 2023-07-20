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İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu

İstanbul Bahçelievler'de kadın kılığında banka soygunu yapan C.Y., 8 saat içinde yakalandı. Soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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