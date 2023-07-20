Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:40 İstanbul Bahçelievler'de kadın kılığında banka soygunu yapan C.Y., 8 saat içinde yakalandı. Soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b90f33c0375a67e32b6df7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi İstanbul'da döner bıçaklı dehşet! Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı! PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi