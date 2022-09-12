Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 00:30 İstanbul'da 2 genç kadını yolcu olarak alan taksi şoförü genç kadınların iddialarına göre gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631e5368718b5915555df403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Yılmaz'dan kendisine ''soytarı'' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal'' Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk ''Hadise külodunu gösterdi'' dediler, ünlü isim böyle tepki gösterdi Marketinin çöpünden sebze toplayan kadın: ''Erdoğan utansın'' İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov!