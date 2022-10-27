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  4. İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı

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İstanbul Pendik'te bir kişi, sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde darbetti. Görüntüler sosyal medyada infal yaratırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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