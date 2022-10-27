Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı 27 Ekim 2022 Perşembe Saat: 12:55 Güncelleme: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:55 İstanbul Pendik'te bir kişi, sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde darbetti. Görüntüler sosyal medyada infal yaratırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635a558cf83c67396c3f8833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor Genç kıza tacize meydan dayağı Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı Canlı yayında hararetli tartışma: ''Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun'' Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler