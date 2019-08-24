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  3. 24 Ağustos 2019 18:16

İstanbul'da kadına şiddet kamerada !

İstanbul'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti.

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