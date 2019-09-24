  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Eylül 2019 10:20

İstanbul'da kadına şiddet kamerada!

İstanbul Avcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu.

Video Galeri
İzmir’de silahlı kavga- 3 yaralı - Haber
İzmir’de silahlı kavga- 3 yaralı - Haber
Video Galeri
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Haber
Video Galeri
Çukur dizisine damga vuran Neslican Tay sahnesi
Çukur dizisine damga vuran Neslican Tay sahnesi
Video Galeri
Ankara'da feci kaza! Minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü
Ankara'da feci kaza! Minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü
Video Galeri
Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı !
Korkunç gerçek canlı yayında ortaya çıktı !
Video Galeri
Zırhlılar Suriye'de! ABD ile Türkiye'den 2. ortak devriye başladı
Zırhlılar Suriye'de! ABD ile Türkiye'den 2. ortak devriye başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM