Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadına şiddet kamerada! İstanbul'da kadına şiddet kamerada! 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 01:21 İstanbul Beylikdüzü'nde iş yeri açmak için ev sahibi ile kira kontratı yapan bir kadın girişimci, dükkat sahibinin ek taahhütname imzalatma isteğini kabul etmediği için saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2254fe635192be1197ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu! Skandal görüntüler! Polis, köpeklerle göstericilere saldırdı AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki