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İstanbul'da kadına şiddet kamerada!

İstanbul Beylikdüzü'nde iş yeri açmak için ev sahibi ile kira kontratı yapan bir kadın girişimci, dükkat sahibinin ek taahhütname imzalatma isteğini kabul etmediği için saldırıya uğradı.

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