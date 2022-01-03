İstanbul'da kadına şiddet kamerada!

İstanbul Beylikdüzü'nde iş yeri açmak için ev sahibi ile kira kontratı yapan bir kadın girişimci, dükkat sahibinin ek taahhütname imzalatma isteğini kabul etmediği için saldırıya uğradı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2254fe635192be1197ba3" allowfullscreen></iframe>