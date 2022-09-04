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  4. İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada

İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Kaldırımda birlikte oturduğu kadına tokat ve yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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