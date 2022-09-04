Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada 04 Eylül 2022 Pazar Saat: 15:30 İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Kaldırımda birlikte oturduğu kadına tokat ve yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63149a5a12c6092391004c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca... Birbirlerine küfür yağdırmışlardı! Dudak dudağa yakalandılar İstanbul'un göbeğinde ''intikam'' cinayet kamerada Karakolda polis yelekli, eli silahlı Suriyeli rezaleti Atatürk devrimleri ve hamile kadınlar için sözleri tepki çeken isim vefat etti Tunç Soyer'den MasterChef'e sürpriz giriş