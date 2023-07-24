Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar! İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar! 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 14:20 İstanbul Fatih'te seyir halinde olan 3 zanlı, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64be5e77426c7217364e6e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da bir orman yangını daha Memurun toplu sözleşmedeki zam isteği açıklandı Kahreden haber geldi: Asrın felaketini çabuk unuttuk! Köye inen kurt sürüsü kamerada Kuyumcudan 700 milyon TL altın vurgunu İstanbul'da yabancı uyruklu zanlıya taciz dayağı Twitter ismini ve logosunu değiştirdi Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular Dağda koyun otlatırken LGS'de Türkiye 2'ncisi oldu