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  4. İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar!

İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar!

İstanbul Fatih'te seyir halinde olan 3 zanlı, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı.

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