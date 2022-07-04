  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kahreden görüntü!

İstanbul'da kahreden görüntü!

İstanbul Bahçelievler Şirinevler'de, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan binlerce kişinin her gün karşılaştığı dilenci çocuk tablosu, kanayan yaraya dönüştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı
Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Görüntüler olay oldu
Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı
Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş!
Gözünaydın Türkiyem! Bir Monacolu dilencimiz eksikti o da oldu
ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı
İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı