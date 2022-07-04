Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kahreden görüntü! İstanbul'da kahreden görüntü! 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:25 İstanbul Bahçelievler Şirinevler'de, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan binlerce kişinin her gün karşılaştığı dilenci çocuk tablosu, kanayan yaraya dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c2c0158f792c20f4035b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Görüntüler olay oldu Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş! Gözünaydın Türkiyem! Bir Monacolu dilencimiz eksikti o da oldu ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı