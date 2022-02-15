Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaldırım taşıyla hırsızlık kamerada İstanbul'da kaldırım taşıyla hırsızlık kamerada 15 Şubat 2022 Salı Saat: 16:40 İstanbul'da aynı gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620bad5682685874232cdd07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde korkutan görüntü! Onlarcası kıyıya vurdu Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu Canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Bu haber Erdoğan'a arz edilecek'' Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı Yer: İstanbul... Mağazada mide bulandıran sapıklık kamerada ''Kar maskeli kişiler öldürdü'' deyip gözyaşı dökmüştü... Katil kendisi çıktı Bakan Özer: ''Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz yok'' Atatürk anıtına saldırı sonrası düğmeye basıldı! Araç girişi yasaklanacak