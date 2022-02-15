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İstanbul'da kaldırım taşıyla hırsızlık kamerada

İstanbul'da aynı gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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