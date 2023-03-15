Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaldırımda dikkat çeken ''çökme'' uyarısı İstanbul'da kaldırımda dikkat çeken ''çökme'' uyarısı 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul Güngören'de bir apartmanın balkonunda çatlaklar ve eğim meydana geldi. Belediye ekipleri, balkonun altına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64117c45416846610c03c0b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada Eğer aradığı çırağı bulamazsa, Türkiye'de bir meslek daha ölecek AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası Tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı AK Partili isimden montajlı CHP videosu Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi ''Hastaneden aylardır randevu alamıyorum'' deyip, pompalı tüfekle acil servisi bastı ''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası! Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu