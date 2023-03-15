  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kaldırımda dikkat çeken ''çökme'' uyarısı

İstanbul'da kaldırımda dikkat çeken ''çökme'' uyarısı

İstanbul Güngören'de bir apartmanın balkonunda çatlaklar ve eğim meydana geldi. Belediye ekipleri, balkonun altına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada
Eğer aradığı çırağı bulamazsa, Türkiye'de bir meslek daha ölecek
AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası
Tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
AK Partili isimden montajlı CHP videosu
Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi
''Hastaneden aylardır randevu alamıyorum'' deyip, pompalı tüfekle acil servisi bastı
''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası!
Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu