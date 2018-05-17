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  3. 17 Mayıs 2018 11:01

İstanbul'da kamyon dehşeti!

Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.

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