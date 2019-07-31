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  3. 31 Temmuz 2019 11:01

İstanbul'da kan donduran görüntü

Başakşehir'de bir çocuk boynuna astığı ip yüzünden asansör hareket edince boğazından asılı kaldı. Çocuğu ölümden asansöre beraber bindiği kendinden iki-üç yaş büyük ablası kurtardı.

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Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında
Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında
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Havuzda dehşet! Onlarca yaralı var
Havuzda dehşet! Onlarca yaralı var
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Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü
Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü
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Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi
Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi
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Selin Ciğerci'den olay dans videosu
Selin Ciğerci'den olay dans videosu
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Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu
Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu
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